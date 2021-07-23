В президентском полку будут служить два новобранца из Екатеринбурга

Новобранцев распределили по местам службы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на прошлой неделе завершилась весенняя призывная кампания. По ее итогам на военную службу отправилось около 1000 екатеринбуржцев. Новобранцы будут служить в разных родах войск, в четырех военных округах и на Северном флоте.

- Около 500 человек ушли в сухопутные войска, более 130 – в военно-космические силы. В войска национальной гвардии отправились служить более 90 человек, в ракетные войска стратегического назначения – порядка 50. Около 40 земляков укрепили железнодорожные войска, ещё три десятка – военно-морской флот. Ряды воздушно-десантных войск пополнило более 10 бойцов – сообщили в Комитете административных органов Администрации Екатеринбурга.

Еще один новобранец из Столицы Урала будет служить в научной роте, а двое защитников Родины, которые проживали в Ленинском и Октябрьском районах Екатеринбурга, будут проходить службу в рядах элитного воинского подразделения – Президентского полка.