В Свердловской области не планируют закрывать торговые центры из-за третьей волны COVID-19

ТЦ продолжал работу во время третьей волны Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области не планируют ограничивать работу торговых объектов из-за эпидемиологической ситуации в регионе, связанной с третьей волной пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев Instagram.

Глава региона заявил, что меры профилактики, которые ввели в области весной 2020 года, никто не отменял, признал, что у свердловчан существует проблема с соблюдением масочного режима.

- Знаю, что на входе в ТРЦ охрана уже не всегда от посетителей требует маску надеть. Это недопустимо, и с таким отношением мы обязательно будем бороться, - написал Куйвашев.

Губернатор отметил, что бизнес тяжело пережил прошлый год, поэтому нужно выдержать баланс: усилить эпидемиологическую безопасность и сохранить экономику.

Напомним, что 23 июля 2021 года стал рекордным днем по смертности от коронавируса с начала пандемии. За сутки в регионе зафиксирован 21 случай смерти.

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