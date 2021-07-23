В Свердловской области отремонтируют дороги на 400 миллионов рублей

Губернатор распределил деньги на ремонт дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

На строительство и ремонт дорог в Нижнем Тагиле, Среднеуральске, Сысерти и Богдановиче правительство Свердловской области выделило 385,9 миллиона рублей. Этот вопрос обсуждали 22 июля на заседании, которое прошло под руководством Евгения Куйвашева.

Губернатор дал поручение распределить на дотации для ремонта и строительство муниципальных дорог 80 миллионов рублей.

- Богданович получит 20 миллионов рублей, деньги будут направлены на ремонт улиц Кунавина, Декабристов, Перепечина. Среднеуральску направлено 10 миллионов рублей, Сысертскому городскому округу – 50 миллионов рублей, – рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

В 2022 году на строительство моста через пруд Нижний Тагил получит 305,9 миллиона рублей. Всего на него выделено 1,8 миллиарда рублей. Ввод моста в эксплуатацию освободит центр города от большегрузов.