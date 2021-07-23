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Спорт23 июля 2021 15:47

«Холодный ум и горячее сердце»: боксер Егор Мехонцев обратился к нашим спортсменам в Токио

Спортсмен дал напутствие сборной России на предстоящие Олимпийские игры
Арина ЛЕБЕДЕВА
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Егор Мехонцев поддержал участников Олимпиады с Урала

Егор Мехонцев поддержал участников Олимпиады с Урала

Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июля в своем Инстаграм чемпион по боксу Егор Мехонцев обратился к российской команде спортсменов, у которых сегодня состоялось открытие Олимпийских игр в Токио.

Боксер пожелал всем спортсменам сохранять холодный ум и горячее сердце.

- Я знаю, что вы сейчас чувствуете, знаю, что сейчас вам нелегко, но это будет недолго, а триумф будет вечным. Поэтому желаю всем удачи, боритесь, а мы будем болеть за вас, – обращается спортсмен.

Напомним, что на Олимпийские игры в Токио от Свердловской области поехали 15 спортсменов. Сегодня состоялось торжественное открытие, а завтра будет первый соревновательный день.

Егор Мехонцев записал обращение у участникам Олимпиады в Токио
Видео: Instagram Егора Мехонцева