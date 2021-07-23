«Холодный ум и горячее сердце»: боксер Егор Мехонцев обратился к нашим спортсменам в Токио

Егор Мехонцев поддержал участников Олимпиады с Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

22 июля в своем Инстаграм чемпион по боксу Егор Мехонцев обратился к российской команде спортсменов, у которых сегодня состоялось открытие Олимпийских игр в Токио.

Боксер пожелал всем спортсменам сохранять холодный ум и горячее сердце.

- Я знаю, что вы сейчас чувствуете, знаю, что сейчас вам нелегко, но это будет недолго, а триумф будет вечным. Поэтому желаю всем удачи, боритесь, а мы будем болеть за вас, – обращается спортсмен.

Напомним, что на Олимпийские игры в Токио от Свердловской области поехали 15 спортсменов. Сегодня состоялось торжественное открытие, а завтра будет первый соревновательный день.