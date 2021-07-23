Несмотря на свой возраст, Сергей имеет множество судимостей. Фото: страница в соцсети

В Невьянске 23-летнего Сергея З., обвиняемого в изнасиловании 12-летней школьницы, отправили на два месяца в СИЗО.

Напомним, все произошло вечером 20 июля. 12-летняя ученица четвертого класса гуляла со своими друзьями в районе старого бомбоубежища на улице Калинина. К компании пристал незнакомый парень, который схватил девочку. Ее друзья сбежали, а 23-летний Сергей, по версии следствия, совершил против ребенка насильственные действия сексуального характера. За это на него завели уголовное дело.

По словам источника «КП», в прошлом задержанный был несколько раз судим за кражи, умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть, а также за грабеж.

- Избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца - до 19 сентября, - рассказали «КП»-Екатеринбург в Невьянском городском суде.

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