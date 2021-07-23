В Красноуральске вынесли приговор парню, убившему возлюбленную из ревности

Парня отправили в исправительную колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске вынесли приговор 20-летнему Владимиру Дерябину, убившему несовершеннолетнюю возлюбленную из ревности. Трагедия произошла в феврале 2021 года. Молодой человек схватился за нож, узнав, что девушка изменила ему, пока он был в местах лишения свободы. На тот момент они были вместе около полутора лет.

- Дерябин со своим другом пришел в гости к несовершеннолетней потерпевшей и ее подруге, где распивал спиртное, - рассказали в прокуратуре по Свердловской области. - Между ним и девушкой возникла ссора, в ходе которой он ножом нанес ей не менее двух ударов в область грудной клетки и передней брюшной стенки, от чего она скончалась на месте.

Молодой человек признал свою вину, однако заявил, что не помнит, как схватился за нож, так как находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Красноуральский городской суд признал Владимира виновным и отправил его на 9 лет 3 месяца в исправительную колонию строгого режима.