Екатеринбург пережил третий этап опрессовок

Во время каждых опрессовок обнаруживаются повреждения на сетях Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закончился третий этап опрессовок. Гидравлические испытания проводились с 19 по 23 июля по ночам - с 23:00 до 05:00, при этом горячую воду не отключали.

- Опрессовки проводились холодной водой, давлением выше рабочего, что определено техническими и нормативными требованиями, - рассказали в Екатеринбургской теплоснабжающаей компании.

Во время испытаний обнаружили 18 провывов на теплотрассах. Повреждения были выявлены в разных районах города, на улицах - Фучика, Белинского, Завокзальной, Красных Командиров, Сиреневого бульвара, Победы, Бабушкина, , 40-летия Комсомола. Около здания на Гоголя, 15е вода вышла на поверхность, но сети в этом месте не принадлежат ЕТК, а находятся на балансе сторонней организации. Бригады ремонтников уже приступили к устранению повреждений.

Дополнительно, в ночь на 28 июля тепловые сети испытают в центре города, на улице Челюскинцев и в Пионерском микрорайоне. Для жителей испытания пройдут незаметно, так как отключение горячего водоснабжения также не планируется.

Следующий этап централизованных опрессовок пройдет с 9 по 13 августа.