В Свердловской области зарегистрирован антирекорд смертей от коронавируса за сутки

За сутки в регионе от коронавируса скончался 21 пациент Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области зарегистрирован антирекорд количества смертей от коронавируса за сутки за все время пандемии. По данным оперштаба, за 24 часа в регионе скончался 21 пациент с положительным тестом на COVID-19. Всего пандемия унесла жизни 4 205 свердловчан.

Напомним, на сегодня общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса составляет 103 445. За последние сутки было зарегистрировано еще 492 заболевших. Лабораторно подвержденные диагнозы есть в большинстве муниципалитетов региона.