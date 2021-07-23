В Свердловскую область доставили 45 600 доз вакцины от COVID-19

Вакцинация в Свердловской области продолжается Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую области в пятницу, 23 июля, доставили 45 600 доз Гам-КОВИД-Вак, которую распределят между медицинскими учреждениями региона. Отметим, что в начале этой недели на Средний Урал уже поступила партия из 29 700 доз этой вакцины.

- Количество вакцинируемых минимум в 5 раз больше, чем в месяц назад. Ежедневно мы прививаем не менее 10 – 14 тысяч человек первым компонентом, - говорит заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

Отметим, что по состоянию на 23 июля 2021 года в Свердловской области первым компонентом привито 843 тысячи человек, вторым компонентом – 621 тысячи человек. Об этом соощает оперштаб.