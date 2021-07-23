В центре Екатеринбурга надругались над 10-летним учеником гимназии

По факту произошедшего СК завел уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали мужчину, которого подозревают в сексуальном преступлении в отношении 10-летнего мальчика.

Как рассказал «КП»-Екатеринбург источник в правоохранительных органах, вечером 22 июля в супермаркет на улице Карла Маркса,60 зашел ребенок. Мальчик рассказал продавщице, что когда гулял со своим 10-летним другом, учеником одной из гимназий Екатеринбурга, к ним подошел неизвестный мужчина. После этого он увел гимназиста в неизвестном направлении.

Продавщица обратилась в полицию.

- На место выехал наряд ППСП. К моменту его прибытия, в магазин зашел пострадавший мальчик, который сообщил, что в гаражах на улице Луначарского 185 / Д в отношении него были совершены насильственные действия, - рассказал осведомленный источник.

Наряд полиции начал патрулирование и в ходе него заметил похожего по описанию мужчину. Им оказался 54-летний екатеринбуржец, который живет недалеко от места инцидента. В прошлом мужчина был судим за разбой.

Следственный комитет завел на него уголовное дело по четвертой части статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего двенадцатилетнего возраста). Сейчас мужчина задержан. Свою вину он не признает.

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