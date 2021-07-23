В Екатеринбурге создателя финансовой пирамиды обвиняют в краже 264 миллионов

Кооператив больше четырех лет работал в нескольких городах Свердловской области и еще четырех регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 50-летнего жителя Иркутской области, обвиняемого в мошенничестве. Как рассказали в прокуратуре, он создал кредитно-потребительский кооператив «Ссудо-сберегательный центр «ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ», который работал по принципу «финансовой пирамиды», то есть выплаты клиентам производились за счет поступления денег от новых вкладчиков.

- В кооперативе с гражданами заключались договоры передачи личных сбережений, на основании которых потерпевшие вносили денежные средства в кассу, а кооператив брал на себя обязательства по выплате не менее 11 % годовых, - объяснили в ведомстве. - Гражданам выдавались сертификаты участника кооператива, внесение и снятие денежных средств фиксировалось в сберегательной книжке. При этом гражданам сообщалась ложная информация о гарантированности возврата вкладов в связи с наличием компенсационного фонда.

Кооператив больше четырех лет работал в нескольких городах Свердловской области и еще четырех регионах. Главный офис «ЗОЛОТОЙ ВЕКЪ» находился в Октябрьском районе Екатеринбурга на улице Восточной.

В ноябре 2018 года кооператив, потеряв возможность платить деньги людям, закрылся в Свердловской, Челябинской областях, Пермском крае и республике Башкортостан. Всего создатель пирамиды обманул 472 человек, заработав на них 264,7 миллиона рублей.

- Расследованием уголовного дела занимались следователи следственной части УМВД России по Екатеринбургу при оперативном сопровождении ОЭБ и ПК, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Уголовное дело иркутянина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере будет рассматривать Октябрьский районный суд Екатеринбурга.