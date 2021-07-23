Выставка «железнодорожных» картин открылась на вокзале Екатеринбург

Фото: предоставлено СвЖД

На вокзале Екатеринбург открылась необычная художественная выставка, приуроченная ко Дню железнодорожника. В зале пригородных касс (западный пристрой вокзального комплекса) представлены репродукции картин на железнодорожную тематику из коллекции Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Экспозиция будет работать до конца 2021 года.

Фото: предоставлено СвЖД

Пассажиры и гости вокзала смогут познакомиться с произведениями советского периода, работами в стиле наивного искусства, а также с уникальными картинами из фондов музея. Среди них как полотна признанных мастеров (Владимир Апостоли-Триондафилос, Соломон Юдовин, Пантелеймон Жилин, Анастасия Уханова), так и работы талантливых уральских живописцев.

Фото: предоставлено СвЖД

Кроме того, любителей живописи ждет приятный бонус: все пассажиры пригородных поездов (перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания») до конца текущего года смогут посетить Екатеринбургский музей изобразительных искусств по льготной цене в рамках акции «Едем в музей». При предъявлении в кассе музея (только в здании по ул. Воеводина, 5) билета на электричку, стоимость входного билета составит всего 100 рублей.

Фото: предоставлено СвЖД

Напомним, Свердловская магистраль и Екатеринбургский музей изобразительных искусств сыграли важную роль в сохранении национального культурного наследия в годы Великой Отечественной войны. В июле 1941 года из Ленинграда в Свердловск по железной дороге двумя эшелонами была эвакуирована значительная часть коллекции главного музея страны – Государственного Эрмитажа. Шедевры мирового искусства были временно размещены в небольшом здании картинной галереи по адресу Вайнера, 11 (ныне – музей изобразительных искусств). Вместе с экспонатами в Свердловск прибыли и сотрудники Эрмитажа, которые до окончания войны вели в городе активную научную и просветительскую работу.