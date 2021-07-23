На Урале в магазинах не хватает кадров

На Урале не хватает продавцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается дефицит кадров в розничной торговле. Чаще всего компании подбирают продавцов, это треть всех вакансий.

Кроме этого, есть нехватка директоров магазинов, администраторов, сборщиков заказов, водителей, кладовщиков и даже IT-специалистов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на HeadHunter Урал.

Средняя зарплата сегодня в этом сегменте в Свердловской области составляет 39,4 тысячи рублей, у продавцов – 26,3 тысячи рублей в месяц. Почти половина от общего числа вакансий приходится на продуктовые сети, также требуются специалисты в магазины обуви, одежды и в интернет-магазины.