Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 12:54

На Урале в магазинах не хватает кадров

Треть всех вакансий – продавцы
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
На Урале не хватает продавцов

На Урале не хватает продавцов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области наблюдается дефицит кадров в розничной торговле. Чаще всего компании подбирают продавцов, это треть всех вакансий.

Кроме этого, есть нехватка директоров магазинов, администраторов, сборщиков заказов, водителей, кладовщиков и даже IT-специалистов. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на HeadHunter Урал.

Средняя зарплата сегодня в этом сегменте в Свердловской области составляет 39,4 тысячи рублей, у продавцов – 26,3 тысячи рублей в месяц. Почти половина от общего числа вакансий приходится на продуктовые сети, также требуются специалисты в магазины обуви, одежды и в интернет-магазины.