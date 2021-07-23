В «Мичуринском» появится детский сад с видеонаблюдением

Дошкольное образовательное учреждение мест будет расположено в границах улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Евгения Савкова в микрорайоне «Мичуринский» Верх-Исетского района города. Проект детского сада разработала «Группа ЛСР»; он уже получил положительное заключение государственной экспертизы.

Общая площадь трехэтажного здания составит 4,5 тыс. кв. м. Оно будет оснащено лифтом, а также специальным подъемником для столовой, который позволит подавать завтраки, обеды и полдники с первого на второй и третий этажи. Внутри здания разместятся спортивный и музыкальный залы, уютные светлые игровые и спальни.

Одновременно детский сад смогут посещать 250 детей: 10 групп по 25 человек каждая. Из них две группы будут отведены яслям. В них смогут ходить 50 дошколят от 1,5 до 3 лет.

У каждой из групп детского сада будет своя площадка для прогулок, покрытие которой будет сделано из специальной резины. Оно хорошо амортизирует, а также не «пылит» и защищает детские колени от травм при падении. Помимо этого, территорию благоустроят и озеленят (общая площадь озеленения составить чуть более 4 тыс. кв. м).

У детского сада предусмотрены три входа: со стороны ул. Цветоносной, со стороны остановки автобусов и со стороны жилых домов по адресу: ул. Майская, 68 и ул. Широкороченская, 51. Отметим, что вся территория детского сада будет находиться под видеонаблюдением.

— В 2017 году мы возвели в «Мичуринском» первый в городе образовательный центр, объединяющий школу и детский сад, а также разработали проект второго такого центра, который сейчас возводится — говорит Владимир Крицкий, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал».

Отметим, что этот детский садик — единственный в Свердловской области — вошел в перечень объектов субъектов Российской Федерации, предлагаемых к софинансированию из федерального бюджета. Срок реализации объекта — с 2022 по 2024 год.