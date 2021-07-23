В Екатеринбурге начали массово прививать полицейских

Стражей порядка провакцинируют до конца июля 20221 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

УМВД России по городу Екатеринбургу организовало вакцинацию полицейских по месту службы. До конца июля 2021 года на территории управления будет работать бригада медиков, чтобы поставить прививки подразделениям городской полиции.

- Мы совместно с городской клинической больницей № 6 проводим вакцинацию сотрудников. Все меры предосторожности, связанные с эпидобстановкой, соблюдаются, - сообщил начальник УМВД РФ по Екатеринбургу полковник полиции Игорь Озеров.

Такое решение принято, чтобы минимизировать распространение вируса во время третьей волны. Также это поможет защитить жителей города, с которыми ежедневно полицейский работает на службе.

Как сообщило отделение по связи со СМИ городского УМВД, во время вакцинации всех сотрудников обеспечили масками, также соблюдается социальная дистанция.