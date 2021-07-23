В Екатеринбурге начали демонтаж ненужных заборов

В Екатеринбурге реестр участков с бесполезными заборами Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге начали демонтировать ненужные заборы. Об этом на своей странице в Instagram рассказал глава города Алексей Орлов.

- Тратить ресурсы на их содержание больше не будем. Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид. Думаю, что горожане это оценят, - написал мэр.

Он отметил, что реестр участков с бесполезными заборами составлен, а демонтаж согласован с ГИБДД. Всего будет демонтировано 73 километра ограждений. Убирать их начнут сначала на центральных улицах города, а затем в остальных районах.

Напомним, ранее глава города объяснял, что ГОСТ позволяет не устанавливать дорожные ограждения на тех участках, которые оборудованы газоном и не считаются аварийными.

Идею убрать ограждения в Екатеринбурге поддержал урбанист Илья Варламов. Блогер заявил, что заборы в городе не нужны совсем и предложил заменить их на столбики и полусферы, если это касается парковок, и кустарники, если необходимо разделение проезжей части и тротуара.