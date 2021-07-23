В Нижнем Тагиле мужчина выхватил у женщины пакет с продуктами и кошелек

Грабителя задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

В Нижнем Тагиле на улице Металлургов мужчина напал на 61-летнюю женщину и украл у нее пакет с продуктами и кошелек с банковской картой. Инцидент произошел накануне вечером, 22 июля. Грабителя задержали по горячим следам сотрудники Росгвардии.

- На улице Пожарского экипаж обнаружил мужчину, подходящего под описание, который нес пакет белого цвета. При опросе он пояснил, что пакет, с находящимися в нем продуктами и кошельком, принадлежат ему. Тем не менее, стражи порядка сопроводили его в дежурную часть для выяснения обстоятельств, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

В полиции женщина опознала напавшего на нее мужчину. Тогда он уже не стал отрицать, что обокрал и дал признательные показания. По данным Росгвардии, задержанный 1983 года рождения уже шесть раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Помимо этого он был осужден за совершение грабежа и умышленное причинение вреда здоровью.