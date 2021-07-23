На Урале женщина насмерть забила свекра, чтобы тот не мешал внучке спать

Женщину на 9 лет отправили в тюрьму Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница поселка Лосиный решила усмирить шумевшего свекра, нанеся около 87 ударов кочергой. Марина Савенкова живет в поселке вместе со своим сожителем, его матерью и отчимом. В феврале 2021 года к женщине приехала погостить 5-летняя внучка.

В присутствии девочки свекр регулярно выпивал, шумел и громко разговаривал. В день происшествия Савенкова увела внучку к соседке, чтобы пьяная семейная компания не мешала ей спать.

- Вернувшись, осужденная начала употреблять алкоголь вместе с семьей своего сожителя, однако в процессе распития спиртных напитков у нее возник конфликт с шумевшим свекром, – рассказывает прокуратура Свердловской области.

После многочисленных замечаний в адрес мужчины подсудимая прибегла к более «действенному» способу. Во время ссоры женщина нанесла свекру как минимум 87 ударов кулаками, кочергой, металлическим совком и добила ногами, обутыми в тяжелые зимние сапоги.

Березовский городской суд осудил Марину Савенкову на 9 лет лишения свободы в колонии общего режима по ст. 111 УК РФ ч.4 за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшего.