В Екатеринбурге построят детский сад с лифтом и спецподъемником для еды

Посещать детский садик смогут 250 детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мичуринском, в границах улиц Цветоносная – Майская – Ручейная – Евгения Савкова построят трехэтажный детский сад. Дошкольное учреждение будет не совсем обычным – в нем установят лифт и специальный подъемник для столовой, который позволит подавать завтраки, обеды и полдники с первого на второй и третий этажи.

- Детский сад уже получил положительное заключение государственной экспертизы. Общая площадь трехэтажного здания составит 4,5 тысячи квадратных метров, - рассказали в компании «Группа ЛСР», которая разработала проект детского сада.

Гуляя в детском саду, дети не будут сдирать коленки об асфальт, так как площадки для прогулок будут покрыты специальным резиновым покрытием, которое хорошо амортизирует. Кроме того, на всей территории дошкольного учреждения установят видеонаблюдение.

Посещать детский садик смогут 250 детей. Построить здание дошкольного учреждения планируют до 2024 года.