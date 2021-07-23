Четырем муниципалитетам Свердловской области дополнительно выделили 385 миллионов на дороги

Всего в 2021 году на строительство и ремонт дорог из бюджета Свердловской области выделено 8,7 миллиардов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области дополнительно выделило 385,9 миллионов рублей на строительство и ремонт дорог в четырех муниципалитетах. Среднеуральск получит 10 миллионов рублей, Богданович - 20 миллионов рублей, Сысертский городской округ - 50 миллионов рублей.

Нижнему Тагилу в свою очередь увеличили объем субсидий на 305,9 миллионов на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Всего на строительство моста в следующем году город получит 1,8 миллиарда рублей.

- После его ввода в эксплуатацию повысится транспортная связность городских районов и центральная часть города освободится от транзитных большегрузов, - отметили в

Всего в 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог из бюджета Свердловской области выделено 8,7 миллиардов рублей.