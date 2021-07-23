В Екатеринбурге пьяный мужчина украл байк, чтобы покатать подругу

Полицейские нашли мужчину спящим в подъезде дома, возле которого он бросил украденный байк Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пьяный мужчина, гуляя ночью с подругой, взял чужой мотоцикл Honda возле дома № 37 на улице Большакова, чтобы покатать подругу. Раньше он работал автомехаником и имел свой байк, поэтому знал, что делать, чтобы завести мотоцикл. Он докатил его до соседнего двора на Фурманова, 60, где было посветлее, стал запускать двигатель, но ничего не получилось. Тогда мужчина бросил затею, выпил еще, зашел в подъезд и уснул.

- Владелец сообщил, что вечером припарковал свой мотоцикл возле дома, а вернувшись утром, обнаружил пропажу. Прибывший на место происшествия наряд полиции проверил ближайшие дворы и нашел мотоцикл рядом с соседним домом. Неподалеку нашелся и подозреваемый - он мирно спал в подъезде пятиэтажки, возле которой бросил свою добычу, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Полицейские вернули байк хозяину, а 37-летнего горе-угонщика задержали. В отделении он обещал извиниться перед владельцем мотоцикла и возместить ущерб, однако, не смотря на это, ему все же придется нести ответственность за угон. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.

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