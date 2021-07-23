На Уралмаше Росгвардия задержала мужчину с ножом

Мужчину доставили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Уралмаше накануне ночью, 22 июля, пьяный мужчина с ножом собирался взломать дверь, чтобы попасть к жене на работу, где она работает охранником, но не успел. Его задержали сотрудники Росгвардии.

- Бдительные граждане заметили мужчину, который вел себя неадекватно. Тревожный сигнал об этом поступил нашим коллегам из Росгвардии. Они оперативно прибыли и задержали подозрительного ночного путника, при осмотре его одежды был найден нож, о котором сообщали очевидцы, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанным оказался 48-летний мужчина по фамилии Созонов. Его доставили в дежурную часть ОП № 15 УМВД по Екатеринбургу. Он объяснил полицейским, что хотел прорваться к жене из-за ревности.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка