На Уралмаше Росгвардия задержала мужчину с ножом

Мужчину доставили в дежурную часть
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Уралмаше накануне ночью, 22 июля, пьяный мужчина с ножом собирался взломать дверь, чтобы попасть к жене на работу, где она работает охранником, но не успел. Его задержали сотрудники Росгвардии.
- Бдительные граждане заметили мужчину, который вел себя неадекватно. Тревожный сигнал об этом поступил нашим коллегам из Росгвардии. Они оперативно прибыли и задержали подозрительного ночного путника, при осмотре его одежды был найден нож, о котором сообщали очевидцы, - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Задержанным оказался 48-летний мужчина по фамилии Созонов. Его доставили в дежурную часть ОП № 15 УМВД по Екатеринбургу. Он объяснил полицейским, что хотел прорваться к жене из-за ревности.
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