Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 июля 2021 7:00

В Свердловской области инспекторы ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на встречку

Фиксировать нарушения будут, в том числе, с помощью скрытого патрулирования
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рейд, направленный на автолюбителей, допускающих опасные выезды, будет проходить до понедельника

Рейд, направленный на автолюбителей, допускающих опасные выезды, будет проходить до понедельника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с сегодняшнего дня, 23 июля инспекторы ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на встречку. Рейд, направленный именно на автолюбителей, допускающих опасные выезды, будет проходить до понедельника. В эти дни работа комплексов автоматической фиксации нарушений будет направлена именно на фиксацию выездов на встречную полосу.

Кроме этого, нарушения будут фиксироваться сотрудниками ГИБДД на гражданских автомобилях без спецсигналов в потоке транспорта. Во время скрытого патрулирования опасные выезды будут снимать на камеру, чтобы иметь доказательство нарушения, в случае если водитель будет его отрицать.

- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что выезд на встречную полосу при совершении обгона - это опасный и рискованный маневр, связный с увеличением скорости. Согласно статистике, в таких ДТП вероятность получения тяжелых травм, а также летального исхода, возрастает в несколько раз, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

За полгода в Свердловской области зарегистрировано 157 ДТП, причиной которых стали выезды на полосу встречного движения. В этих авариях погибли 72 человека и еще 255 получили травмы различной степени тяжести.