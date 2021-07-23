В Свердловской области инспекторы ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на встречку

Рейд, направленный на автолюбителей, допускающих опасные выезды, будет проходить до понедельника Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с сегодняшнего дня, 23 июля инспекторы ГИБДД будут ловить водителей, выезжающих на встречку. Рейд, направленный именно на автолюбителей, допускающих опасные выезды, будет проходить до понедельника. В эти дни работа комплексов автоматической фиксации нарушений будет направлена именно на фиксацию выездов на встречную полосу.

Кроме этого, нарушения будут фиксироваться сотрудниками ГИБДД на гражданских автомобилях без спецсигналов в потоке транспорта. Во время скрытого патрулирования опасные выезды будут снимать на камеру, чтобы иметь доказательство нарушения, в случае если водитель будет его отрицать.

- Госавтоинспекция Свердловской области напоминает, что выезд на встречную полосу при совершении обгона - это опасный и рискованный маневр, связный с увеличением скорости. Согласно статистике, в таких ДТП вероятность получения тяжелых травм, а также летального исхода, возрастает в несколько раз, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

За полгода в Свердловской области зарегистрировано 157 ДТП, причиной которых стали выезды на полосу встречного движения. В этих авариях погибли 72 человека и еще 255 получили травмы различной степени тяжести.