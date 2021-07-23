В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотруднику колонии, за деньги проносившему телефоны осужденным

Экс-сотрудника колонии приговорили к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле вынесли приговор сотруднику Исправительной колонии № 5 ГУФСИН России по Свердловской области Виталию Панову за деньги проносившему телефоны осужденным. В 2020 году он привез в учреждение 22 сотовых телефона за взятку в 145 тысяч рублей.

- Телефоны Панов получал от неустановленного в ходе следствия лица, после чего помещал их в корпус автомобиля и провозил на территорию колонии. В июне 2020 года действия Панова были пресечены сотрудниками колонии, должностное лицо было задержано на территории пенитенциарного учреждения при попытке провезти еще 7 сотовых телефонов, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила признал Виталия Панова виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере за совершение незаконных действий) и части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Вину экс-сотрудник колонии признал. 3 года 6 месяцев он проведет в исправительной колонии общего режима. Также суд на два года лишил его права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти.