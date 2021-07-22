Ремонт моста начнется в сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле планируют ремонт моста через реку Выя трассе Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов. Железобетонный мост, длинной 101 метр был построен в 1995 году, а сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

Планируется, заменить инженерные конструкции и перила моста, восстановить и укрепить конусы, отремонтировать опоры, обустроить лестницы, обустроить гидроизоляцию и произвести множество других работ по улучшению состояния конструкции.

Кроме этого необходимо предусмотреть организацию движения транзитного транспорта на период ремонта моста. Реконструкция должны начаться 1 сентября 2021 года и закончится 20 мая 2022 года. Сейчас для подготовки проекта и проведения работ Управление автомобильных дорог ищет подрядчика, которому необходимо рассмотреть варианты ремонта с усилением существующего моста, об этом сообщили в пресс-службе компании. Стоимость

контракта составит 1,9 миллиона рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 6 августа 2021 года.