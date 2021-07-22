В Свердловской области часть жильцов освободят от платы за капремонт

Плату за капремонт не будут вносить те жильцы, чьи дома снесут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области освободят от уплаты взносов за капитальный ремонт жителей, чьи дома попали в программу комплексного развития территорий. 22 июля правительство Свердловской области приняло соответствующее постановление.

Однако, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов сообщил, что для того, чтобы жильцов домов освободили от уплаты, им нужно проголосовать за включение их дома проект комплексного развития территорий.

Он подчеркнул, что дом нельзя включить в этот проект, без решения жильцов. В случае, если жильцы проголосовали на общедомовом собрании за проект, то их будут освобождать от уплаты с первого месяца того года, когда запланировано расселение. Об этом говорит федеральный закон.