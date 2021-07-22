В Екатеринбурге женщине дали срок за торговлю коноплей

Суд вынес приговор наркоторговке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наказали женщину за незаконное выращивание конопли. Любовь Гоголина занималась культивированием растения, содержащего наркотические вещества, в период с конца 2019 года по декабрь 2020 года, а также незаконно распространяла их.

Однако 24 декабря 2020 года была задержана сотрудниками полиции. При проверке у нее было обнаружено и изъят килограмм конопли.

- Гоголина оборудовала одно из помещений своего дома, где проживала совместно с несовершеннолетней дочерью, электрическими лампами, электротаймерами, вытяжкой, емкостями с почвой, необходимыми для выращивания конопли, и незаконно культивировала растение в количестве 54 штук, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Осужденная полностью признала вину. В октябрьском суде Екатеринбурга женщине назначили Гоголиной 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.