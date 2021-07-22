В Екатеринбурге автобусы №58 и 59 изменят маршрут

Два автобусных маршрута временно изменятся Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге с 24 июля по 22 августа в автобусы №58 и 59 временно изменят схему движения. Это связано с закрытием для движения транспорта перекрестка улиц Посадской и Белореченской, где проходят ремонтные работы на тепломагистрали – сообщили в Гортрансе.

У автобуса №58 маршрута будут отменены остановки «ТК Буревестник», «Белореченская», «Посадская» и «ТРЦ ФанФан». Вместо них будут остановки: «Ясная» по улице Шаумяна и «Чкалова» по улице Фурманова.

Автобус №59 будет ездить по улицам Белореченская, Шаумяна, Серафимы Дерябиной, Репина и далее по маршруту. Временно будет введена остановка «Черкасская». На «Белореченской» и «Гурзуфской» автобус останавливаться не будет.

Напомним, что в субботу вечером закрывается трамвайное движение по улице Куйбышева, на участке от остановки «Дом художника» до остановки «Цирк».

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