Несоблюдение гражданами правил безопасности стало причиной 43 несчастных случаев на СвЖД

Фото: предоставлено СвЖД

За январь-июнь 2021 года на Свердловской магистрали подвижным составом было травмировано 43 человека (за аналогичный период 2020 года 51 человек), из них 14 со смертельным исходом (за 6 месяцев 2020 года – 23).

В Свердловской области с начала 2021 года было травмировано 18 человек, из них со смертельным исходом шесть. В Пермском крае травмы получили 13 человек, в том числе четверо смертельно. В Тюменской области было травмировано 10 человек, из них трое смертельно. В ХМАО-Югре – два человека, в том числе один со смертельным исходом.

Расследования транспортных происшествий с гражданами показывают, что их основные причины – нарушение правил личной безопасности и переход железнодорожных путей в непредназначенных для этого местах, игнорирование пешеходных переходов и мостов, а также нахождение в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне либо в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: предоставлено СвЖД

Для предотвращения несчастных случаев СвЖД ведет строительство пешеходных переходов со световой и звуковой сигнализацией, проводит ремонт пешеходных мостов, обновляет пешеходные настилы и системы освещения на станциях, устанавливает предупреждающие плакаты и знаки безопасности. На эти цели в 2021 году направлено порядка 40 млн рублей.

Регулярно проводится мониторинг мест несанкционированных переходов через пути, где травмируются граждане. В дальнейшем на данных участках железнодорожники увеличивают количество совместных с транспортной полицией профилактических рейдов, в ходе которых нарушителям разъясняют требования правил безопасности при нахождении в зоне движения поездов. Кроме того, сотрудники магистрали проводят информационно-разъяснительную работу в школах и других учебных заведениях.

Железная дорога является транспортным объектом повышенной опасности. СвЖД напоминает, что переходить пути можно только в оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, забираться на крыши вагонов