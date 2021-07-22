МегаФон поможет утилизировать старые батарейки и аккумуляторы

Фото: предоставлено Мегафон
Жители Екатеринбурга и Челябинской области теперь могут сдать ненужные элементы питания на переработку в салонах МегаФона. Оператор запустил экологический проект и открыл пункты приема в 21 мобильном офисе. В планах – расширение географии.
Отработавшие батарейки и аккумуляторы телефонов содержат вредные вещества – ртуть, цинк, свинец, никель. При попадании на свалку яд может просочиться в грунтовые воды, вызвать тяжелые болезни у людей. Литий, в свою очередь, может стать причиной пожара. Поэтому нельзя просто выбрасывать эти элементы в мусорное ведро, важно грамотно их утилизировать.
- Более половины токсичных отходов приходится на блоки питания. Это острая проблема, в решении которой мы готовы участвовать. Так, в наших салонах появились специальные контейнеры, куда все желающие могут принести ненужные батарейки и старые аккумуляторы от смартфонов. Пункты расположены как в центре города, так и в спальных районах, поэтому сделать доброе дело для экологии своего города будет легко и просто, - подчеркнул директор МегаФон Ритейл на Урале Андрей Королев.
На переработку и утилизацию можно сдать марганцево-цинковые (MnZn), никель-металлгидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), серебряно-цинковые (AgZn), никель-кадмиевые (NiCd), литий-тионилхлоридные (Li-SOCI2) и никель-железные элементы. В Екатеринбурге сделать это можно по следующим адресам:
- Амундсена, 65, ТЦ «Кит»
- Бахчиванджи, 14
- Вайнера, 16
- Грибоедова, 21
- Латвийская, 22
- Луначарского, 74
- Малышева, 122
- Победы, 65а, ТК «Уралмашевский»
- 8 Марта, 149 ТЦ «Мегаполис»
- Титова, 12