МегаФон поможет утилизировать старые батарейки и аккумуляторы

Фото: предоставлено Мегафон

Жители Екатеринбурга и Челябинской области теперь могут сдать ненужные элементы питания на переработку в салонах МегаФона. Оператор запустил экологический проект и открыл пункты приема в 21 мобильном офисе. В планах – расширение географии.

Отработавшие батарейки и аккумуляторы телефонов содержат вредные вещества – ртуть, цинк, свинец, никель. При попадании на свалку яд может просочиться в грунтовые воды, вызвать тяжелые болезни у людей. Литий, в свою очередь, может стать причиной пожара. Поэтому нельзя просто выбрасывать эти элементы в мусорное ведро, важно грамотно их утилизировать.

- Более половины токсичных отходов приходится на блоки питания. Это острая проблема, в решении которой мы готовы участвовать. Так, в наших салонах появились специальные контейнеры, куда все желающие могут принести ненужные батарейки и старые аккумуляторы от смартфонов. Пункты расположены как в центре города, так и в спальных районах, поэтому сделать доброе дело для экологии своего города будет легко и просто, - подчеркнул директор МегаФон Ритейл на Урале Андрей Королев.

На переработку и утилизацию можно сдать марганцево-цинковые (MnZn), никель-металлгидридные (NiMH), литий-ионные (Li-ion), серебряно-цинковые (AgZn), никель-кадмиевые (NiCd), литий-тионилхлоридные (Li-SOCI2) и никель-железные элементы. В Екатеринбурге сделать это можно по следующим адресам:

- Амундсена, 65, ТЦ «Кит»

- Бахчиванджи, 14

- Вайнера, 16

- Грибоедова, 21

- Латвийская, 22

- Луначарского, 74

- Малышева, 122

- Победы, 65а, ТК «Уралмашевский»

- 8 Марта, 149 ТЦ «Мегаполис»

- Титова, 12