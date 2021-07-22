В Екатеринбурге потратят более 800 миллионов рублей на системы водоснабжения к Универсиаде

Новые сооружения "Водоканала" появятся к 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский «Водоканал» открыл прием заявок на строительство инженерных систем водоснабжения – канализации и водопровода для объектов Универсиады. Планируется, что на эти работы будет потрачено – 809 миллионов рублей. Соответствующая документация размещена на портале госзакупок. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 9 августа, а подрядчик будет выбран к 12 августа.

- Мы действуем в соответствии с дорожной картой, утвержденной министерствами строительства и энергетики. К середине августа мы завершим конкурсные процедуры, и подрядчик приступит к выполнению строительно-монтажных работ. Со своей стороны, будем вести технадзор в течение ближайших двух лет, поскольку нам потом эксплуатировать эти сети - сообщил Евгений Лузгин, генеральный директор Водоканала Екатеринбурга.

Предусмотрено строительство 26 объектов: сетей водопровода, канализации и канализационно-насосных станций. Подрядчик должен будет проложить коммуникации для Дворца водных видов спорта, общественного центра и тренировочного поля с легкоатлетическими дорожками на территории Деревни Универсиады общежития Деревни Универсиады, медицинского центра в Новокольцовском районе. Часть объектов планируется сдать до конца 2021 года, остальные – до 1 апреля 2022.