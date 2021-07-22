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Общество22 июля 2021 13:52

В Свердловской области после поручения губернатора больницы получили автомобили для выездов к пациентам с коронавирусом

Евгений Куйвашев попросил об этом глав муниципалитетов два дня назад
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Вслед за губернаторам главы муниципалитетов начала передавать больницам машины

Вслед за губернаторам главы муниципалитетов начала передавать больницам машины

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области после поручения губернатора Евгения Куйвашева больницы получили автомобили для выездов к пациентам с коронавирусом.

Транспорт для врачей уже выделили в администрации Алапаевска, Камышлова, Первоуральска, Ирбита, Артемовского, Богдановича, Слободо-Туринского муниципального района, Заречного, Верхней Пышмы, Каменска, Пышминского, Тугулымского и Белоярского городских округов и других муниципалитетов.

Напомним, в минувший вторник глава региона сообщил, что передаст часть элитных иномарок из автопарка регионального правительства больницам, которые с трудом справляются с потоком больных в период третьей волны коронавируса. Ранее 24 машины врачам отдал мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.