Вебинар «Комплексный digital-маркетинг, современные инструменты» – в Университете бизнеса Уралсиб

Фото: предоставлено Уралсиб

Университет бизнеса Уралсиб приглашает принять участие в онлайн-вебинаре на тему «Комплексный digital-маркетинг, современные инструменты» – в Университете бизнеса, который пройдет 29 июля в 11:00 мск. Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Спикер Константин Хомченко, эксперт по маркетингу и развитию продуктов, владелец маркетингового агентства Chili Marketing.

На вебинаре его участники узнают, на какие новые маркетинговые инструменты стоит обратить внимание, что делать с изменяющимся покупательским поведением, как использовать зарождающиеся и набирающие обороты маркетинговые тренды, как использовать опыт стартапов и быстрорастущих компаний в своем бизнесе.

Программа вебинара:

- Тренды Маркетинга 2021 года

- Почему проверенные маркетинговые инструменты работают все хуже?

- Локдаун и его последствия в мире маркетинга. Как коронавирус повлиял на покупательское поведение?

- Ключевые инструменты маркетинга 2021 года

- Как нажать кнопку «купить» в голове покупателя?

- Как создавать и продвигать продукты и услуги, которые будут покупать?

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1,5 часа с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров YouTube канале Университета бизнеса Банка Уралсиб.