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Общество22 июля 2021 13:20

В Екатеринбурге ГИБДД проведет рейд по пешеходам и самокатчикам

Госавтоипекторы будут дежурить на улицах города с 23 по 26 июля
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Инспекторы будут выявлять такие нарушения ПДД, как переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора

Инспекторы будут выявлять такие нарушения ПДД, как переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ГИБДД с 23 по 26 июля проведут рейд по пешеходам. Особое внимание будет уделено горожанам на самокатах, велосипедах и моноколесах.

- Автоинспекторы будут выявлять такие нарушения ПДД, как переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда водителями регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинпекции отметили, что с начала 2021 года в Екатеринбурге зафиксировано больше 15 тысяч нарушений правил дорожного движения, которые допустили пешеходы, и порядка 6 тысяч нарушений, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам водителями автомобилей.