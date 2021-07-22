В Екатеринбурге ГИБДД проведет рейд по пешеходам и самокатчикам

Инспекторы будут выявлять такие нарушения ПДД, как переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ГИБДД с 23 по 26 июля проведут рейд по пешеходам. Особое внимание будет уделено горожанам на самокатах, велосипедах и моноколесах.

- Автоинспекторы будут выявлять такие нарушения ПДД, как переход проезжей части в неположенном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда водителями регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, непредоставление преимущества в движении пешеходам, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

В Госавтоинпекции отметили, что с начала 2021 года в Екатеринбурге зафиксировано больше 15 тысяч нарушений правил дорожного движения, которые допустили пешеходы, и порядка 6 тысяч нарушений, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам водителями автомобилей.