Самолеты, которые не смогли сесть из-за тумана в Екатеринбурге, были направлены на запасные аэродромы

Транспортная прокуратура подключилась к ситуации с задержками рейсов в Кольцово из-за тумана. Напомним, сегодня утром, 22 июля, из-за непогоды пассажирские лайнеры не смогли по расписанию вылететь и приземлиться.

- Свердловской транспортной прокуратурой проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров, - рассказали в ведомстве.

По данным прокуратуры, самолеты авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Ред Вингс», «Аэрофлот», «Победа», «Азимут», «Азур Эйр», «Нордавиа», «ЮТэйр», выполняющие внутренние и международные рейсы, были направлены на запасные аэродромы в Курган, Омск, Уфу, Челябинск и Ханты-Мансийск. Сейчас Кольцово работает в штатном режиме.