Сквер за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле обещают открыть в сентябре

Реконструкцию сквера почти закончили Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Сквер за ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле обещают открыть после реконструкции в начале сентября. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города. Сейчас работы по благоустройству сквера выполнены на 70%.

- Новый облик сквера полностью сложился: смонтировано уличное освещение, более 6 тыс. кв. метров пешеходных дорожек вымощены цветной тротуарной плиткой, постепенно наполняются аттракционами и тренажерами детские и спортивные площадки, засеяны газоны, строители готовят к установке малые архитектурные формы - скамьи, урны, - рассказали в мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Тагила

Отметим, что во время реконструкции в сквере сохранили большую часть зеленых насаждений, в том числе и памятную березовую аллею, в закладке которой участвовали пионеры школы № 33 и ветераны Великой Отечественной войны Ленинского района.

Сейчас рабочим осталось завершить работы по монтажу малых архитектурных форм, привести в порядок участок рядом с памятником чернобыльцам, обустроят площадку для выгула собак и заасфальтировать тротуары, ведущие из сквера в жилые кварталы.