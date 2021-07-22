В Первоуральске пенсионерку ошибочно посчитали умершей

Женщина не может получить пенсию из-за того, что в пенсионном фонде лежат документы о ее смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске пенсионерка обратилась в прокуратуру после того, как ее ошибочно посчитали умершей. Женщина не может получить пенсию из-за того, что в пенсионном фонде лежат документы о ее кончине. Прокуратура начала проверку.

- Прокуратурой города запрошена информация от уполномоченных органов. После поступления запрошенных документов будет рассмотрен вопрос о направлении заявления в суд об аннулировании актовой записи о смерти заявительницы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительной информации, такая ситуация произошла, когда в марте 2021 года скончалась тезка обратившейся в ведомство пенсионерки. Каких-либо документов на имя умершей женщины не нашли, тогда сотрудники ОМВД России Первоуральска установили личность умершей со слов соседей, установив ошибочно дату рождения, принадлежащую обратившейся в прокуратуре пенсионерки. После этого ЗАГС выдал свидетельство о смерти на тезку заявительницы, с указанием ее даты рождения, а затем документы передали в пенсионный фонд.