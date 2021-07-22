В больницу Североуральска на вертолете эвакуировали женщину из народа манси

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу Североуральска Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области эвакуировали на вертолете из поселка Ушма Ивдельского городского округа женщину, принадлежащую к малочисленному народу манси.

- Вертолетом Ми-8 МЧС России проведена санитарно-авиационная эвакуация местной жительницы для оказания неотложной медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пациентку эвакуировали на вертолете Ми-8 Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за тяжелого состояния пациентки транспортировка на автомобиле была невозможна. Женщину передали медикам Североуральской центральной городской больницы, где она будет проходить лечение.