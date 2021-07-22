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Общество22 июля 2021 8:29

В больницу Североуральска на вертолете эвакуировали женщину из народа манси

Жительницу поселка Ушма не могли перевезти на автомобиле из-за тяжелого состояния
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу Североуральска Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Женщину в тяжелом состоянии доставили в больницу Североуральска Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасатели Уральского поисково-спасательного отряда МЧС России и специалисты Территориального центра медицины катастроф Свердловской области эвакуировали на вертолете из поселка Ушма Ивдельского городского округа женщину, принадлежащую к малочисленному народу манси.

- Вертолетом Ми-8 МЧС России проведена санитарно-авиационная эвакуация местной жительницы для оказания неотложной медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пациентку эвакуировали на вертолете Ми-8 Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Пациентку эвакуировали на вертолете Ми-8 Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Из-за тяжелого состояния пациентки транспортировка на автомобиле была невозможна. Женщину передали медикам Североуральской центральной городской больницы, где она будет проходить лечение.

Из поселка на Урале, где живут манси, на вертолете эвакуировали женщину
Видео: ГУ МЧС по Свердловской области