В Екатеринбурге задержали 18-летнего парня, похищавшего телефоны у женщин

На парня завели два уголовных дела Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 18-летний парень похищал телефоны у женщин под предлогом позвонить или посмотреть карту. Молодой человек грабил прохожих на Уралмаше и Эльмаше. Один из инцидентов произошел 16 июля на проспекте Космонавтов. Парень попросил девушку посмотреть на ее телефоне, как добраться до улицы Стачек и сбежал вместе с сотовым.

- Женщина ввела искомую улицу и передала устройство молодому человеку. Пока он разглядывал карту, женщина ненадолго отвлеклась, а когда повернулась, увидела, что парень убегает с ее телефоном в руках, - рассказали в УМВД по Екатеринбургу.

Телефон у женщины был разблокирован, а на приложении банка не стоял пароль. Поэтому помимо телефона она лишилась еще и восьми тысяч, которые парень почти сразу же перевел себе на счет.

Злоумышленника задержали. Полицейским парень признался, что украл телефон еще у одной девушки, гуляющей на улице Краснофлотцев, попросив позвонить. Сейчас молодой человек находится под стражей. На него завели два уголовных дела за кражу с банковского счета и грабеж.

- Полиция Екатеринбурга предупреждает граждан о необходимости внимательно относиться к сохранности своего имущества и не передавать дорогостоящие гаджеты неизвестным людям ни под каким предлогом, - отметили в УМВД по Екатеринбургу.

Полицейские уверены, что задержанный молодой человек может быть причастен к другим аналогичным преступлениям, и просят пострадавших обращаться в органы внутренних дел по телефонам 356-42-15 или 102 (02).