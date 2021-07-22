На Урале мужчину, пропавшего пять дня назад, нашли мертвым

Владимиру было 32 года Фото: поисковый отряд Лиза Алерт

Пропавшего пять дней назад в Ирбите 32-летнего Владимира Гордеева нашли мертвым. Его поисками занимались родственники и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

- Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким, - сообщили волонтеры.

Как рассказали в группе ВКонтакте «Подслушано шоу Ирбит», мужчина покончил с собой. Знакомые Владимира пишут, что в день пропажи его видели рано утром возле автостанции, недалеко от его дома, держащимся за голову.

- Маме звонил в 6:20 сказал, что любит ее и собирался идти на работу. Вчера только смотрели по камере в 6:42 шел в сторону Мотозавода. Это был его последний путь, - пишет знакомая семьи.

Также сообщается, что тело Владимира нашел его брат около реки на территории Мотозавода.

После смерти мужчины следователи начали проверку. Как рассказали в СК по Свердловской области, предварительно смерть Владимира не имеет отношения к криминалу.