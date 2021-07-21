Мост на Блюхера могут открыть раньше срока

Мост отремонтируют раньше срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам транспорта и благоустройства Алексей Бубнов сообщил, что реконструкцию моста на улице Блюхера могут завершить быстрее, чем ожидалось на одну-две недели.

- Очень осторожно (скажу). Я думаю — это вторая декада августа, — заявил Алексей Бубнов в эфире программы «Главное в городе».

Работы на Блюхеровском мосту начали 1 мая, а хотели завершить к 31 августа – официальной дате открытия. За это время планировали демонтировать и заменить изношенные конструкции, залить бетонную смесь, обустроить гидроизоляцию и уложить асфальт.