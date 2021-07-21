Губернатор Свердловской области назвал порог роста тарифов ЖКХ

Цены на коммунальные тарифы растут каждый год с 1 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Цены на услуги ЖКХ в 2022 году могут вырасти на 5,34%. С таким предложением выступил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Эта информация опубликована в документе «Предложение по установлению индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Свердловской области», который опубликован на официальном портале правовой информации региона.

Согласно предложению главы региона, тарифы должны подняться с 1 июля 2022 года на 5,34%.

Напомним, в этом году с 1 июля стоимость коммунальных услуг в регионе повысилась на 3,6%. Ранее тарифы на услуги ЖКХ поднимали два раза в год – в январе и июле, однако позже МинЖКХ приняло решение отказаться от этой практики.