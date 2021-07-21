В Нижнем Тагиле ремонт центральных улиц завершится на две недели позже

Улицы откроют на две недели позже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле несколько центральных улиц останутся закрыты для проезда автомобилей еще на две недели. Их должны были открыть 20 июля, но подрядчики, которые ремонтируют теплотрассу, не уложились в запланированные сроки.

В связи с этим мэрия Нижнего Тагила перенесла сроки окончания ремонтных работ. Таким образом, до 5 августа будет закрыто автомобильное движение на участке от дома № 42 до дома № 44 на улице Красноармейской.

Также до 5 августа будет перекрыто движение на ул. Карла Маркса от ул. Красноармейской до Первомайской. Сдвинуты сроки завершения работ с 6 на 30 августа на участке ул. Карла Маркса от дома №14 до пересечения с ул. Огаркова.