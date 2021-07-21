В Екатеринбурге новое здание ФСБ представят в формате 3D

На макет нового здания потратят 360 тысяч рублей. Фото: проектная документация

В Екатеринбурге выбрали фирму, которая создаст 3D-визуализацию дизайна помещений нового здания УФСБ, сообщается на сайте госзакупок.

Победителем конкурса стала екатеринбургская архитектурная компания ООО «Формика-Арх». Для выполнения работ она получит 360 тысяч рублей.

Архитекторы должны выполнить проект и объемную визуализацию нового объекта нового здания из семи этажей в центре Екатеринбурга. Его планируют построить в границах проспекта Ленина, улиц Вайнера, Антона Валека и Маршала Жукова в Екатеринбурге — на месте нынешнего здания Управления.

В новый комплекс должны войти два здания. Одно семиэтажное, другое из 18 этажей. Пока предполагается строительство – семиэтажного. Этот проект будет третьей попыткой согласовать на Градсовете Екатеринбурга внешний вид зданий УФСБ.