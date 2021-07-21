ЕВРАЗ НТМК инвестирует $25 млн в повышение качества железнодорожных колес

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

ЕВРАЗ приступил к реализации инвестиционного проекта по строительству третьей линии выходного контроля железнодорожных колес на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Инвестиции в проект составят $25 млн, срок окончания строительства - второе полугоде 2023 года.

Новая линия будет состоять из современного оборудования: лазерного измерителя геометрии, двух установок ультразвукового контроля и магнитно-порошковой дефектоскопии, агрегатов для холодной маркировки колес, роботизированной камеры покраски, дробеметной установки. Также на новом участке будут построены два новых мостовых крана, склад готовой продукции.

На ЛВК-3 ежегодно будут проходить проверку качества около 300 тыс. колес. Запуск в работу новой линии позволит комбинату остановить на реконструкцию одну из действующих линий выходного контроля и не сократить при этом производство железнодорожных колес», – отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Ввод в работу новой линии позволит увеличить штат комбината почти на 100 человек