Участкового в Солнечный заманят новой квартирой

Алексей Орлов проинспектировал Солнечный 21 июля 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

На южной окраине Екатеринбурга растет микрорайон Солнечный, который 21 июля проинспектировал глава города Алексей Орлов. Здесь мэру рассказали о том, как обеспечивается безопасность жителей.

В Солнечном установлено больше тысячи камер, за которыми постоянно наблюдают три оператора. С основных перекрестков все камеры подключены к системе единой дежурной диспетчерской службы. Дальше идут обходы, велосипедные и машинные объезды, а также группа быстрого реагирования.

Однако Глава Екатеринбурга предложил добавить ко всему этому своего участкового, которого пока нет в районе.

- Несмотря на то, что в Солнечном уже 12 тысяч человек, у нас нет постоянного участкового. Полтора месяца назад я обсудил этот вопрос УВД, поэтому вопрос решаем. Думаю, дополнительной мотивацией для инспектора будет получение жилья на территории микрорайона. И после уже организовать опорный пункт, чтобы жители могли оперативно получать помощь, - рассказал Алексей Орлов.

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