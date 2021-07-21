Уралец отсудил 330 тысяч за повреждение машины в центре установки сигнализации

Михаил обратился в суд и потребовал взыскать с центра не только стоимость ремонта и экспертизы, но и компенсацию морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Верхней Салды Михаил Б. решил сделать на свой автомобиль Chevrolet Orlando сигнализцию. Он обратился в авторизованный центр установки сигнализации «StarLine» и оплатил 4 500 рублей за установку. Забирать автомобиль пришла супруга Михаила. Она сразу заметила многочисленные повреждения на машине и позвонила мужу.

- Пластиковой части «торпедо» и отделки кузова, которых ранее не было. Подъехавший на место Михаил предложил индивидуальному предпринимателю добровольно устранить все повреждения. Через два дня мужчина вручил ИП Санюшкину А.А. претензию об устранении недостатков, но ответа не получил, - рассказали в пресс-службе областного суда.

Эксперт, за услуги которого Михаилу пришлось заплатить 4 тысячи рублей, оценил стоимость восстановительного ремонта Chevrolet в 98 799 рублей. Узнав это, автомобилист направил индивидуальному предпринимателю еще одну претензию, к которой было приложено заключение экспертов, с требованием возместить ущерб и расходы на проведение экспертизы. Но она вновь была оставлена без удовлетворения. Тогда Михаил обратился в суд и потребовал взыскать с центра не только стоимость ремонта и экспертизы, но и компенсацию морального вреда.

В итоге Верхнесалдинский районный суд взыскал с предпринимателя сумму причиненного ущерба, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке, а также судебные расходы и расходы по оплате услуг представителя. Всего 336 897 рублей.

После этого предприниматель пытался обжаловать это решение, но судебная коллегия Свердловского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменений.