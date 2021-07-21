Более двух тысяч екатеринбуржцев прошли вакцинацию от коронавируса во дворах

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

Более двух тысяч екатеринбуржцев поставили прививки от коронавируса во дворах города. Только за один день 19 июля в приемной депутата Екатеринбургской гордумы Алексея Вихарева на Эльмаше вакцинацию прошли 130 человек.

- Вакцинация во дворах оказалась очень востребованной. Не нужно искать, где есть вакцина, всё быстро, без мучительных очередей. Нужно только заранее записаться, чтоб врачи рассчитали и привезли точное количество препарата. С этим строго. Количество желающих очень большое. Работаем, - отмечает председатель медицинской фракции Гордумы Алексей Вихарев.

Фото: социальные сети Алексея Вихарева

В среду прививку во дворе ставят жители Академического района. Здесь организацией занимается еще один член медицинской фракции Анастасия Немец. В четверг в приемной Алексея Вихарева на Эльмаше ранее привившиеся получат второй компонент вакцины.

На вакцинацию можно записаться по телефонам: +7 912 207-19-54 или +7 (343) 301-16-00. Кроме того, к депутатам медицинской фракции можно обратиться в социальных сетях.