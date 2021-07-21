Заброшенные здания военного городка снесут Фото: TagilCity.ru

В Нижнем Тагиле снесут 13 зданий бывшего военного городка на Вые. Соответствующее постановление подписал мэр города Владислав Пинаев. Об этом пишет TagilCity.ru. Всего будет снесено около 17 тысяч квадратных метров.

Контролировать демонтаж строений и утилизацию мусора будет «Служба заказчика городского хозяйства». Отметим, что после сноса на месте бывшего военного городка могут построить церковь. Об этом заявил член Совета Федерации Эдуард Россель во время визита в микрорайон Выя, на место, где были предположительно найдены останки Демидовых.