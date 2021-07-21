В Свердловской области свободна только пятая часть коек для пациентов с COVID-19

В медицинских учреждениях Урала большой наплыв коронавирусных больных Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Екатеринбурге и Свердловской области по состоянию на 21 июля 2021 года развернуто 8 тысяч коек для пациентов с коронавирусом, из которых свободны только 18%. ОБ этом на брифинге сообщил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

По его словам, в больницах пришлось увеличить количество кислородных коек, так как выросло число пациентов, которым требуется кислород. Также закуплена большая партия кислородоконцентраторов.

Что еще сказал Павел Креков:

1. В ТЦ Екатеринбурга и Свердловской области устанавливают электронные табло

2. Свердловские власти разработали систему QR-кодов

3. Студентов без прививки хотят отправить на дистант

4. Свердловская область вышла на плато третьей волны по коронавирусу.

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